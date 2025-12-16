A “Winter Watch” Tuesday This Morning

LANCASTER – It’s another “drive carefully” morning as snow from last evening and very cold temperatures have frozen wet spots on area roadways. You may encounter some slick conditions, particularly on secondary and back roads. Main roads are in pretty good shape, but you may find some slippery areas. Be alert on bridges and overpasses. Give yourself some extra travel time, slow down, and allow plenty of room between vehicles and you arrive to your destination. Many schools are opening on a delayed basis again today. WDAC’s Winter Watch is on-air around 15 and 45 minutes past the hour or you can find a complete list of weather related announcements at wdac.com.